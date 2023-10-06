صادي يجتمع بالمدير التجاري للتلفزيون العمومي الجزائري

اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أمس الخميس، بمقر الفاف، بعدلان زروقي، المدير التجاري للتلفزيون العمومي.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، استغل صادي، هذا الاجتماع، لمناقشة عدة ملفات، مع تقييم العلاقة التاريخية والاستراتجية التي تربط المؤسستين.

كما درس رئيس الفاف، والمدير التجاري للتلفزيون العمومي، الاتفاقية الجديد 2023-2024، والمتعلقة بحقوق بث مباريات البطولة المحترفة.

وتباحث وليد صادي، مع عدلان زروقي، إمكانية بث المباريات الخاصة بالبطولة الوطنية لكرة القدم للهواة.