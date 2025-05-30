صادي يجتمع برؤساء الرابطات الوطنية والجهوية في وهران

احتضنت مدينة وهران اجتماعًا مهمًا جمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، برؤساء الرابطات الوطنية والجهوية.

في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة منظومة كرة القدم الوطنية.

الاجتماع الذي جرى في أجواء جدية ومسؤولة، ناقش العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بتسيير الرابطات. وتحسين مستوى المنافسات، وتعزيز الحوكمة داخل الهيئات الرياضية. مع التركيز على ضرورة التنسيق بين مختلف المستويات لإحداث إصلاحات حقيقية تخدم مستقبل الكرة الجزائرية.

اللقاء شهد فتح باب النقاش أمام رؤساء الرابطات، الذين طرحوا انشغالاتهم ومقترحاتهم بكل حرية، ما يدل على رغبة الاتحاد في إشراك كل الفاعلين في اتخاذ القرارات، وفق مبدأ التشاور والشراكة.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة إضافية في مسار الإصلاحات التي باشرها الاتحاد بقيادة وليد صادي، والذي أكد التزامه الراسخ بتعزيز الاستقرار والتطوير داخل كرة القدم الجزائرية من القاعدة إلى القمة. مع الحرص على ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والاحترافية.

ومن المرتقب أن تُترجم مخرجات هذا اللقاء إلى قرارات عملية خلال الفترة المقبلة. تجسد رؤية جديدة للاتحاد نحو منظومة كروية أكثر فاعلية وتوازناً.