صادي يجتمع بمكتبه الفيدرالي ويسدي جملة من القرارات

اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المكتب الفيدرالي، بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية. وأسدى جملة من القرارات المتعلقة بالساحة الكروية الجزائرية.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد ألقى الرئيس وليد صادي كلمة بشأن العديد من النقاط. أبرزها البداية الجيدة لمختلف البطولات الوطنية. خاصة في الفئات الشابة، وذلك بفضل التزام وجهود الرابطات الكروية التي تستحق التحية والشكر من قبل المكتب الفيدرالي.

كما أضاف بيان “الفاف” أن الرئيس صادي وأعضاء المكتب اطلعا على جدول سير أعمال الدورة السادسة والأربعين لأشغال الجمعية العامة لـ”الكاف”، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 22 أكتوبر الجاري.

وناشد رئيس “الفاف” جميع الفاعلين وأسرة كرة القدم الجزائرية للعمل من أجل المصلحة العامة. وتعزيز ثقافة اللعب النظيف والاحترام والقيم النبيلة للرياضة.

كما تم، خلال أشغال المكتب الفيدرالي، الاستماع لعرض المكلف بتسيير الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، والمكلف بتسيير رابة الهواة، أحمد خرشي، وتطرق الطرفان للحديث حول سيرورة البطولة المحترفة وبطولة الهواة لحد الآن.

كما أكدت “الفاف” في بيانها، أن المكتب الفيدرالي يتابع بارتياح كبير إدخال تقنية الإعادة بالفيديو “الفار”، إلى البطولة المحترفة. بالتعاون مع التلفزيون العمومي، حيث يتم تنفيذها بشكل تدريجي.

و تجدر الإشارة إلى أنه يتم بث العديد من مباريات بطولة القسم الثاني هواة على المنصة

الرقمية، FIFA+، التي تساعد على تعزيز صورة العلامة التجارية لكرة القدم للهواة.

وأطلق المكتب الفيدرالي نداءً إلى أنصار الأندية المختلفة في جميع أنحاء الوطن، وفي جميع الأقسام، للدفاع عن روح اللعب النظيف وإدانة أعمال العنف الجسدي أو اللفظي.

وأضاف المكتب الفدرالي “يجب على الجميع أن يشعر بالغضب عندما يتعرض لاعب كرة قدم للإهانة في الملاعب. ويجب أن تظل هذه أماكن للترفيه الرياضي وتعزيز القيم الرياضية”.

وفي السياق ذاته، تعهد المكتب الفيدرالي بإطلاق العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تطوير البطولة المحترفة. أبرزها استحداث جائزة أفضل لاعب في الشهر وجائزة اللعب النظيف.

بالإضافة إلى هذا، تم التطرق إلى لجنة التحكيم التابعة لـ”الفاف” التي يشرف عليها المدير الفني والحكم الدولي السابق، عبيد شارف.

حيث قدم بيانا، استعرض فيه أعمال لجنته، مؤكدا أن أداء الحكام في مختلف البطولات منذ بداية الموسم كان مرضياً، كما تم تخصيص أيام عمل للتعريف بتقنية “الفار”.

أما من الجانب المالي، فقد تم إعادة إطلاق مشروع بناء المركز التقني الجهوي بتلمسان، بعد طول توقف. ووصلت نسبة التقدم في العمل إلى 90% في إطار برنامج FIFA/FORWORD، وقام فريق تفتيش FIFA بزيارة المركز في 17 أكتوبر الجاري.