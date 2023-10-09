صادي يجدد الشراكة مع التلفزيون العمومي

أعلم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الإثنين، رؤساء الأندية المحترفة بمضمون الإجتماع الذي جمعه مع مسؤولي القناة العمومية بخصوص بث مباريات المحترف الأول وحقوق البث.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فإن الشراكة مع التلفيزيون العمومي شراكة استراتيجية نظر لأهميتها في مصلحة الطرفين و إعادة تأهيل صورة الكرة الوطنية.

كما أوضح ذات البيان، أن التليفيزيون العمومي أكد التزامه بحل الخلافات السابقة وفتح صفحة جديدة من التعاون.