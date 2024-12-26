صادي يجيب عن تساؤلات نائب برلماني

أجاب وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الخميس، على سؤال موجه له من طرف نائب برلماني. خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني.

وفي رده على سؤال النائب ماسينيسا، بخصوص كيفية تشغيل هياكل التنظيم للرياضيين وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية المنصوص عليها في القانون 13-05. لتفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشبانية وتطويرها. وهل تضمّن هذا القانون الإجراءات والتسهيلات لهاته المواهب الموائمة بين مساراتهم الدراسية؟

أجاب الوزير وليد صادي موضحا: “المادة 91 من القانون 13/05 خوّلت للاتحاديات الرياضية الوطنية مهام تطوير برامج البحث عن المواهب الرياضية الشابة. وقصد تفعيل ذلك تم إدراج مديرية منهجية على مستوى كل الاتحادات الرياضية الوطنية. بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13/430 الذي يحدد كيفيات تنظيم اتحاديات رياضية وطنية وسيرها. وكذا قانونها الأساسي النموذجي المعدل والمتمم. المسماة المديرية المنهجية للترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة. والتي بدورها تسطر برنامجاً سنوياً لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة. تتم المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية. ويدرج ضمن برنامج عملها السنوي. ويتم تمويل هذا البرنامج بتخصيص نسبة 20% من الإعانات الإجمالية التي تتحصل عليها كل اتحادية رياضية وطنية من طرف الوزارة. طبقا للقرار الوزاري المؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر 2006 الذي يحدد شروط منح الإعانات للاتحادات الرياضية الوطنية”.

وتابع الوزير قائلاً: “ويخضع تنفيذ هذا البرنامج لمراقبة الهيكل المختص على مستوى الإدارة المركزية. قصد ضمان رقابة نوعية من طرف وزارة الرياضة. وتم اعتماد في الهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة مديرية فرعية قائمة بذاتها. مهامها التكفل بمواهب رياضية شابة، وتجسيد البرامج المسطرة من طرف الاتحادات الرياضية”.

أما بخصوص أجهزة الدعم للنشاطات البدنية وهياكل دعمها، أوضح الوزير: “بموجب المادة 110 من القانون 13/05 اعتبار اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية جهازاً من أجهزة الدعم. وتم تكريس ذلك بموجب المرسوم التنفيذي 16/02 المؤرخ في 3 جانفي 2016. نصت المادة 117 من القانون رقم 13/05 على إسناد مهام تكوين المواهب الرياضية الشابة لمؤسسات تحت الوصاية كالثانويات الرياضية. والتي يهدف عملها على دعم المواهب الرياضية الشابة، تمنح المتمدرسين امتياز متابعة التكوين على مستوى معاهد التابعة لقطاع الوزارة”.