صادي يحفز المنتخب الوطني لكرة اليد قبل مشاركته في كأس العالم

خصّ وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الخميس، وفد المنتخب الوطني لكرة اليد، بزيارة تشجيعية، تحسبا لمشاركته في كأس العالم.

المقررة في الفترة من 14 جانفي إلى 2 فيفري 2025 بالنرويج، الدنمارك وكرواتيا.

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير صادي تنقل إلى مركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية “الإخوة سوكان”، في فوكة بولاية تيبازة، حيث يجري المنتخب الوطني لكرة اليد تربصه الأولي. وهذا، للاطلاع من كثب على ظروف التجمع وتحضيراته، قبل أيام من موعد المنافسة العالمية.

وكان في استقبال الوزير، رئيسة الفدرالية الجزائرية لكرة اليد والمكتب المسير.

وتواصل الوزير عن قرب مع عناصر النخبة الجزائرية، وحثّهم وشجّعهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في هذا الموعد العالمي الهام، وتشريف الراية الوطنية.

وفي ختام الزيارة، قام الوزير صادي، بمعاينة المركز الذي أصبح قطباً هاماً تستفيد منه حوالي 20 اتحادية رياضية وطنية. بتوفره على جميع المرافق التي من شأنها الإسهام في صناعة أبطال المستقبل.