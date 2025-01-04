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الرياضة

صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال

بقلم محمد لمين صحراوي
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال
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تنقل وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم السبت، إلى القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، من أجل توديع المنتخب الوطني لكرة اليد، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2025.

وغادر “الخضر” لكرة اليد، أرض الوطن، صبيحة اليوم السبت، نحو كرواتيا. لخوض آخر تربص تحضيري لهم للمحفل العالمي، والذي تتخلله 3 لقاءات ودية.

والتقى صادي، بلاعبي المنتخب والطاقم الفني بقيادة فاروق دهيلي. ورئيسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، كريمة طالبي، حيث أكد الوزير، حسبما جاء في موقع الوزارة. دعمه التام للمنتخب من أجل تشريف الألوان الوطنية، في هذا المحفل العالمي الهام.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني لكرة اليد، يتواجد ضمن المجموعة الثانية للمونديال المقرر في الفترة ما بين 14 جانفي و2 فيفري 2025، إلى جانب كل من حامل اللقب الدنمارك وتونس وايطاليا.

وستلعب مباريات المجموعة الثانية بمدينة “هرنانغ” الدنماركية. علما بأن كأس العالم ستقام ما بين 3 بلدان، ويتعلق الأمر بالدنمارك وكرواتيا والنرويج.

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