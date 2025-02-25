صادي يخلف نفسه على رأس “الفاف”

انتخب اليوم الثلاثاء، وليد صادي، بالاجماع رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” لعهدة تستمر إلى غاية 2029.

وجاء انتخاب صادي، بصفته مرشحا وحيدا على هامش الجمعية الانتخابية الاستثنائية. التي جرت اليوم الثلاثاء.

وانتخب أعضاء الجمعية على صادي بالاجماع، حيث تحصل على 76 صوت من أصل 78، مقابل صوت واحد بـ “لا” وواحد ملغى.

وضمت قائمة صادي، الذي انتخب، رئيسا لـ “الفاف” شهر سبتمبر 2023، خلفا لجهيد زفيزف، الذي استقال من منصبه منتصف شهر جويلية من ذات السنة، 13 عضوا و5 أعضاء احتياطيين.

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