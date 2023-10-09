صادي يدعو رؤساء الأندية إلى محاربة الفساد

عرّج رئيس “الفاف” وليد صادي، في اجتماعه اليوم الاثنين، مع رؤساء الأندية المحترفة، للحديث عن ملف “نزاهة كرة القدم” الجزائرية.

وذكّر رئيس الفاف، بالتزام المكتب الفيدرالي بتكثيف مجهوداته من أجل محاربة “الفساد” بكل الوسائل القانونية. ضد أي شكل من أشكال التهديد المرتبط بنزاهة كرة القدم. على غرار التلاعب بالمباريات أو العنف أو المنشطات أو الغش في المباريات.

كما دعا صادي، حسب بيان نشره موقع “الفاف” اليوم الاثنين، بأن جميع أطراف الرابطة المحترفة الأولى، إلى الالتزام بنهج المكتب الفيدرالي، وتبني موقف ملتزم ومسؤول تجاه المجموعة في مواجهة هذه التهديدات التي تهدد سلامة الكرة الجزائرية.