صادي يدعو لإنشاء رابطة اللاعبين المحترفين

دعا رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الإثنين، خلال إجتماعه مع رؤساء أندية المحترف الأول.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فقد دعت الإتحادية الأندية المحترفة لتعيين لاعبين من كل نادي عن طريق الانتخاب، لكي يصبحوا أعضاء في رابطة اللاعبين المحترفين.

وأوضح ذات البيان، أن هذه الرابطة ستكون مسؤولة عن تعيين ممثليها داخل لجنة لتسوية المنازعات (CNRL)، بالإضافة إلى المشاركة في المناقشات داخل اللجان عندما يتعلق أوضاع وحالات اللاعبين المحترفين.