صادي: “يدي ممدودة لكم وأتمنى أن ألقى المساعدة اللازمة”

عبّر الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن امتنانه لأعضاء الجمعية العامة، على الثقة التي وضعوها في شخصه بانتخابه رئيسا للفاف.

وألقى صادي، كلمة، عقب انتهاء أضغال الجمعية العامة الانتخابية، أين قال: “أشكركم على الدعم، ويدي ممدودة لكم”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “أشكركم على الثقة التي منحتموني اياها، والتي اعتبرها تكليف أكثر مما هي تشريف”.

وتابع وليد صادي: “سنعمل على التواجد عند مستوى ثقتكم، ومستوى تطلعات الشعب الجزائري، وأتمنى أن أن ألقى منكم يد المساعدة من خلال تقديم لي النصح، والإرشاد اللازم”.