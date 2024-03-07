صادي يزور متربصي دورات تكوين الفاف

قام رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية للمتربصين الذين يجتازون تكوين المحضرين البدنيين.

وحسب بيان الفاف، فإن رئيس الفاف صادي، قام بزيارة تفقدية للمتربصين الذين يجتازون تربص تكويني المُنظم من قبل المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وأوضح بيان الفاف، أن هذه الدورة التكوينية لصالح المحضّرين البدنيين، أشرف عليها خبير التحضير البدني ديدييه ريس، و البروفيسور فؤاد شيحة، وبمساعدة المدربين مهدي بن يامينة ونصر الدين سعدي والدكتورة سيفا عدي.

وأكد بيان الفاف، أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تحسين أداء الأندية المحلية في البطولة الوطنية.