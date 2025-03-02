صادي يزور محمد معوش بمستشفى نفيسة حمود “بارني” سابقا

قام رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، اليوم الأحد، بزيارة النجم السابق لفريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش الذي يعالج بالمستشفى الجامعي نفيسة حمود “بارني” سابقا.

وكان وليد صادي مرفوقا بالأمين العام لـ “الفاف” وليد بوزناد، أين اطلع الثنائي على الحالة الصحية لمحمد معوش، و تبادلا معه أطراف الحديث.

كما أعرب صادي عن شكره الكبير وإمتنانه للطواقم الطبية على جهودها المبذولة في تقديم أفضل رعاية له، وفي السياق ذاته، قالت الفاف في بيان لها عبر الموقع الرسمي، أن محمد معوش يتواجد في حالة جيدة، و تحسّن بشكل ملحوظ.