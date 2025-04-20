صادي يستدعي رؤساء أندية الرابطة المحترفة لاجتماع طارئ

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي استدعاء لرؤساء أندية الرابطة المحترفة، لعقد اجتماع طارئ.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، اليوم الأحد، بأن هذا الاجتماع، يأتي في ظل التصاعد المقلق لظاهرة العنف في الملاعب، وتزايد خطابات التحريض، والكراهية.

كما أضاف بيان “الفاف”، بأن هذا الاجتماع، يأتي في وقت يقترب فيه الموسم الكروي من محطته الأخيرة، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق جميع الفاعلين، لضمان استمرارية المنافسة في إطار يحترم القوانين، ويُعلي من شأن القيم الرياضية.

وجدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تأكيده على التمسك بأخلاقيات الرياضة، والمنافسة الشريفة، داعيا جميع الأطراف المعنية للتحلي بروح المسؤولية.