صادي يستقبل العداء الواعد زكرياء طواهرية ويشيد بتألقه الدولي

استقبل وزير الرياضة، وليد صادي، العداء الشاب زكرياء طواهرية، مرفوقًا بمدربه عبد الباسط تامة، وذلك عقب تألقه اللافت في سباق 3000 متر موانع.

وجاء هذا الاستقبال تكريمًا للنتائج المميزة التي حققها طواهرية، إذ سجل توقيتًا قدره 8:42.63، وهو ثاني أفضل رقم عالمي لفئة أقل من 20 سنة، إضافة إلى تحطيمه الرقم القياسي الوطني لفئة أقل من 18 سنة في الاختصاص نفسه.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالمستوى الكبير الذي أظهره العداء الشاب، مؤكدًا أن ما يقدمه يعكس الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الرياضة الجزائرية، خاصة على مستوى الفئات الشبانية. كما شدد على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لمواصلة تطوره وتحقيق نتائج أكبر على الساحة الدولية.

كما أسدى وليد صادي توجيهات بخصوص التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة العالم المرتقبة في أوريغون. مع التأكيد على مرافقة المواهب الشابة ودعمها لضمان تمثيل مشرف للجزائر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة وزارة الرياضة الرامية إلى دعم النخبة الرياضية وتشجيع بروز جيل جديد قادر على حمل المشعل ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية.