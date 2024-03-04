صادي يستقبل الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش

إستقبل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، صبيحة اليوم الإثنين، الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد حل المدرب الجديد للخضر بيتكوفيتش بمطار هواري بومدين في الساعات الأولى لنهار اليوم.

كما تحادث رئيس الفاف صادي مع المدرب بيتكوفيتش، في قاعة الإستقبال بالمطار، قبل أن يحل المدرب بمقر إقامته.

كما أوضح ذات البيان، أن المدرب بيتكوفيتش سيوقع عقده مع الفاف، وسينشط بعد ذلك ندوة صحفية بداية من الساعة 14.30 مساء، بقاعة مؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا.