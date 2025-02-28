صادي يستقبل رؤساء الرابطات الولائية الجديدة

استقبل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، رؤساء الرابطات الولائية التي تم استحداثها مؤخرا.

وجرى استقبال صادي، لرؤساء الرابطات الولائية الجديدة، حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وحسب ذات المصدر، اغتنم رئيس “الفاف، هذه المناسبة للترحيب بالروساء الجدد ضمن أسرةو كرة القدم الجزائرية، كما ناقشمعهم التحديات والتطلعات المرتبطة رابطاتهم الجديدة.

وفي حتام هذا اللقاء، حرص رئيس “الفاف” وليد صادي، على تكريم رؤساء الرابطات الولائية الجديدة، معربا في ذات الوقت تمنياته لهم بالتوفيق في خدمة كرة القدم الجزائرية