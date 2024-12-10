صادي يستقبل رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي إبتسام

استقبل وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي إبتسام، والمستشار بن جلول عبد الوهاب. بحضور كل من الأمين العام للوزارة سليمان طيابي، ورئيسة الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية دنيا حجاب، رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية إيزام عبد الحفيظ،

وحسب بيان وزارة الرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، استعرض الجانبان، خلال جلسة الاستقبال، حصيلة النشاطات المشتركة في سنة 2024. وعبّرا عن ارتياحهما للنتائج المحققة.

وبالمناسبة ذاتها، أعرب الطرفان عن استعدادهما لتكريس التعاون بينهما والعمل سوياً على تكثيف النشاطات المشتركة. بما يضمن التنفيذ العاجل والفعال للسياسات العمومية في مجالات مهمة أولى لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العناية الخاصة، لا سيما في المحاور التالية:

التكفل بالمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال تكثيف المبادرات المشتركة والنشاطات الرياضية. العمل سويا بهدف تعزيز تطوير الرياضة المدرسية.

المساهمة في المجهود الوطني للوقاية من ظاهرة استهلاك المخدرات، بخاصة في الوسط المدرسي.

إطلاق المبادرات المشتركة التي تسهم في الوقاية من العنف في الملاعب ومكافحته.

وفي الختام أشار البيان إلى أن الوزير وليد صادي، ألحَّ على ضرورة تسطير برنامج عمل مشترك يركز على العمل الميداني. على أن يُشرع في تنفيذ عملياته الأولى بمناسبة العطلة الشتوية المقبلة.