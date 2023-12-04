صادي يستقبل رئيس الاتحاد البورندي

استقبل مساء اليوم الاثنين، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، نظيره البورندي ألكسندر موينغ.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن اللقاء جرى قبل ساعات عن مباراة الإياب المرتقبة بداية من الساعة الـ 17:00، بين سيدات المنتخب الوطني ونظيراتهن من بورندي. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

كما أبرزت الفاف، بأن اجتماع صادي وموينغ، كان متثمرا. لا سيما فيما يتعلق بـالعلاقات التي تربط الاتحاديتين ومشاريع التعاون التي يهدفان إلى تنفيذها في إطار الدبلوماسية الرياضية. التي تعتبر واحدة من أهم النقاط التي يعمل عليها المكتب الفيدرالي.