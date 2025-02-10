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الرياضة

صادي يستقبل رئيس اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا

بقلم عزيز طالبي
صادي يستقبل رئيس اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا
صادي
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استقبل وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الاثنين، بمقرة الوزارة، رئيس اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا، والوفد المرافق له، بحضور الأمين العام ورئيس الديوان والمكلف بتسيير المديرية العام للرياضة.

وكشفت وزارة الرياضة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن جلسة العمل خصصت لتقييم نتائج الزيارة التي قام بها موفدو اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا إلى الولايات الأربع التي وقع عليها الاختيار لاحتضان الطبعة الأولى للألعاب المدرسية الإفريقية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الفرصة كانت مواتية لتبادل وجهات النظر حول الطرق المثلى لتنظيم هذه التظاهرة، والتحضير النوعي لها، بالتعاون مع القطاعات المعنية. بما فيها التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد صادي، التزامه واستعداد دائرته الوزارية لتوفير كل الشروط اللازمة والظروف المواتية لإنجاح هذه التظاهرة الأولى من نوعها، التي حظيت برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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