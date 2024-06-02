صادي يستقبل سفيرة النرويج بالجزائر

استقبل اليوم الأحد، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، سفيرة النرويج بالجزائر، لوكين غيزيل.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن سفيرة النرويج، قامت بزيارة مجاملة إلى مقر الاتحادية، اين استقبلها الرئيس وليد صادي.

كما أوضح ذات المصدر، بأن صادي، والسفيرة غيزيل، ناقشا ملف تعزيز التعاون في تطوير كرة القدم النسائية والتدريب المتخصص.

مشيرة إلى أن رئيس الفاف، كان قد استقبل يوم 7 فيفري الماضي. المستشار الخاص برئيس الاتحاد النرويجي، لكرة القدم، هانز أندرياس فينستاد، حيث تم تم التوقيع على اتفاقية تطوير كرة القدم النسائية بين الاتحادين.

مذكرة في هذا الصدد، أنه قد تم تنظيم الدورة التدريبية الأولى لمدربي كرة القدم النسوية المسؤولين عن توجيه الفتيات تحت سن 12 سنة في بسكرة في شهر أفريل الماضي.