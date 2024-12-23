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الرياضة

صادي يستقبل ممثل قسم الحوكمة في “الفيفا”

بقلم محمد لمين صحراوي
صادي يستقبل ممثل قسم الحوكمة في “الفيفا”
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استقبل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، اليوم الإثنين ، المسؤول على مستوى قسم الحوكمة للاتحادات الأعضاء في الفيفا، أحمد حراز.

وجرى الاستقبال، بمقر الاتحادية الكائن بدالي براهيم، حسبما أعلنته الهيئة الكروية. في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وأوضحت “الفاف”، بأن الاجتماع تركز على وضع اللمسات الأخيرة، على ملف مطابقة النظام الأساسي للهيئة الكروية الجزائرية. مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والقوانين التشريعية الجزائرية.

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