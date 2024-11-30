صادي يستقبل وفدًا من اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

استقبل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم السبت، رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”، جمال علاّم.

وحسب ماكشفه بيان “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد تم هذا الإستقبال، بالجزائر العاصمة، وكان برفقة رئيس إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، نائبه عبد الحكيم الشلماني، والمدير التنفيذي، محمود الهمامي.

وأوضح بيان “الفاف”، أن هذه الزيارة الودية تندرج في إطار التشاور الدائم وتبادل وجهات النظر بين أعضاء “لوناف”.