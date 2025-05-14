صادي يشارك في أشغال الدورة الـ75 لـ “كونغرس” الفيفا

تنقل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، إلى عاصمة الباراغواي “أسونسيون”، من أجل المشاركة في أشغال الدورة الـ 75 لـ “كونغرس” الاتحادية الدولية للعبة “فيفا”.

وحسب بيان نشرته “الفاف” اليوم الأربعاء، فإن صادي. سيشارك في أشغال كونغرس “الفيفا” الـ 75، المقرر غدا الخميس، بأسونسيون.

كما أبرزت الاتحادية، أن الأمين العام لـ”الفاف” نذير بوزناد، سافر اليوم الأربعاء. رفقة رئيس الاتحادية وليد صادي، لحضور أشغال “كونغرس” الفيفا.