صادي يشارك في إطلاق شارة منافسات “أبطالنا في مدارسنا” لدعم البرامج الرياضية المدرسية

شارك وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم السبت، في الإطلاق الرسمي لشارة إنطلاق برنامج التظاهرة الرياضية المدرسية الوطنية “الكيدز أتليتك المدرسي الوطني”.

المُنظّمة من طرف وزارة التربية الوطنية بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”.

وحسب بيان الوزارة، فإن الانطلاق الرسمي لمنافسات هذه التظاهرة كان تحت شعار “أبطالنا في مدارسنا”.

والتي جرت في ثلاث رياضات، وأسفرت نتائجها حسب الجهات عن تصدر فرق ثلاث جهات. حيث تُوّجت بالمرتبة الأولى الجهة المتكونة من ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية وجيجل.

وتُوّجت بالمرتبة الثانية الجهة المتكوّنة من ولايات البيض، بشار، النعامة وبني عباس. فيما تُوّجت بالمرتبة الثالثة الجهة المتكوّنة من ولايات الوادي، توقرت، أولاد جلال والمغير.

كما تمّ تتويج فريق ذوي الهمم من مديرية التربية للجزائر وسط. ليتم في الختام تكريم المتوّجين حسب الجهات وحسب الأداءات الفردية.