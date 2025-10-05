صادي يشارك في الجمعية العامة للكاف واجتماع اتحاد شمال إفريقيا

شارك رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، مرفوقا بالأمين العام لـ”الفاف” نذير بوزناد، في أشغال الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تحتضنها العاصمة الكونغولية كينشاسا، هذا الاثنين 6 أكتوبر 2025.

وتزامنًا مع هذا الموعد القاري، شارك وليد صادي في الاجتماع الخاص بمنطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم التي انعقدت، اليوم الأحد، بحضور رؤساء ومسؤولي الاتحادات الأعضاء.

وشهد الاجتماع مناقشة رزنامة المنافسات المقبلة الخاصة باتحاد شمال إفريقيا، من بينها دورة أقل من 18 سنة التي ستحتضنها الجزائر في شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات في سبيل تطوير كرة القدم بالمنطقة.

وتندرج مشاركة رئيس “الفاف” في هذه الفعاليات ضمن مساعي الجزائر لترسيخ حضورها في الهيئات الكروية القارية والمساهمة في الارتقاء بمستوى اللعبة في إفريقيا.