صادي يشترط على الأندية المحترفة إنشاء مراكز تكوين

شدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، على رؤساء الأندية المحترفة، ضرورة إنشاء مراكز تكوين في جميع أنحاء الوطن.

وعلى هامش اجتماعه صبيحة اليوم الاثنين، بالرؤساء ذكر صادي، بأن أحد المحاور الإستراتيجية لتطوير كرة القدم هو تكوين المواهب الشابة واكتشافها وهو ما يتطلب: “بالضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل الأندية المحترفة في جميع أنحاء البلاد.”

كما اشترط صادي، حسب بيان نشرته “الفاف” عبر موقعها الالكتروني. ضرورة ترجمة هذه التعليمات على أرض الواقع، من خلال إطلاق مشاريع لإنشاء هذه المراكز من قبل الأندية.

لا سيما تلك المدعومة من قبل الشركات الخاصة أو العمومية. التي لديها الوسائل اللازمة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية للمستقبل لكرة القدم الجزائرية.

كما أكد رئيس “الفاف” أن هيئته عبرت عن ارتياحها من المشاريع التي أطلقتها بعض الأندية، على أمل أن تلتزم باقي الأندية بهذه التعليمات في فترة زمية معقولة، لاسيما وأن مركز التكوين، سيكون الزاميا بالنسبة للأندية من أجل الحصول على إجازة ناد محترف.