صادي يشرف على افتتاح الدورة التكوينية الوطنية لمفتشي التربية البدنية والرياضية بورقلة

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التأطير الرياضي في المؤسسات التربوية، أشرف اليوم السبت، وزير الرياضة، وليد صادي، رفقة وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، وبحضور والي ولاية ورقلة السيد عبد الغني فيلالي، على افتتاح الدورة التكوينية الوطنية لمفتشي التربية البدنية والرياضية، وذلك بالمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية الشيخ الفضيل الورتلاني.

وحسب بيان وزارة الرياضة، فإن هذه الدورة تُعقد يومي 25 و26 أكتوبر، بمشاركة 85 مفتشًا من مختلف ولايات الوطن، تأتي ضمن البرنامج الوطني لتأطير الرياضة المدرسية وتطوير كفاءات الإطارات التربوية والرياضية، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في مجال التربية البدنية داخل المدارس الجزائرية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير وليد صادي، على أهمية التكوين المستمر في ترقية التأطير الرياضي والتربوي، مبرزًا أن هذه المبادرات تمثل محطة أساسية لاكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، وبناء قاعدة رياضية وطنية قادرة على تغذية مختلف المنتخبات الوطنية في المستقبل.

من جانبه، أشاد وزير التربية الوطنية بالتعاون الوثيق بين قطاعيه الرياضة والتربية، معتبرًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا فعّالًا في تجسيد رؤية الدولة الرامية إلى جعل الرياضة المدرسية ركيزة للتنمية البشرية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي في سياق سلسلة من اللقاءات التكوينية التي أطلقتها وزارة الرياضة، الهادفة إلى رفع كفاءة الإطارات الرياضية والتربوية. وتحسين جودة الممارسات داخل المؤسسات التعليمية بما يواكب التوجهات الحديثة في التربية البدنية والرياضة المدرسية.