صادي يشرف على حفل تسليم شارات الحكام الدوليين

أشرف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الأربعاء، على حفل شارات الحكام الدوليين، على هامش إجتماع المكتب الفيدرالي.

بالمركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

كما حضر مراسم تسليم شارات الحكام الدوليين لعام 2024، رئيس لجنة الحكام عبيد شارف، وأعضاء المكتب الفدرالي، بالإضافة للحكام الدوليين في صورة مصطفى غربال.

وصرح رئيس الفاف وليد صادي في هذا الصدد:”شيئ جميل أن أجتمع بعائلة ونخبة التحكيم الجزائري لكرة القدم، بعد العمل الكبير الذي قمتم به”.

وأضاف المتحدث:”نحثكم على مواصلة العمل، خاصة وأن التحكيم الجزائري كان ولايزال في المستوى العالي قاريا وعالميا”.

وتابع ذات المتحدث:”الإتحادية واقفة مع حكامها وستبقى تدعمهم، وثقتنا كبيرة في رئيس لجنة التحكيم رغم الإنتقادات التي يتعرض لها”.