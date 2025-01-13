صادي يشيد بخطوة إطلاق أول أكاديمية كروية في ورقلة

أشاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بمبادرة مجمع “سونلغاز”، بإطلاقه أول أكاديمية لكرة القدم في ولاية ورقلة.

وكانت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، قد أعلنت يوم الـ 6 جانفي الجاري، عن اطلاق مشروع إنجاز أول أكاديمية لرياضة كرة القدم في ورقلة. وذلك، تجسيدا لمبدأ مؤسسة مواطنة، ومساهمة منها في دعم الحركة الرياضية الوطنية وبشكل خاص في منطقة الجنوب.

وأشاد رئيس “الفاف” وليد صادي، بهذه المبادرة في بيان عبر الموقع الرسمي للاتحادية. مبرزا بأن هذا المشروع، يمثل فضاءً للرياضيين الشباب الموهوبين بمنطقة الجنوب الكبير لتطوير مهاراتهم، من خلال تكوين عالي الجودة ومرافقة بيداغوجية.

كما عبر صادي، عن امتنانه لمجمع “سونلغاز” لدعمه الحركة الرياضية الوطنية وحرصه على النهوض بالرياضة الأكثر شعبية في الجزائر.

مبرزا في المقابل، بأنه يأمل في تعميم المبادرة من طرف مؤسسات أخرى بما يعود بالنفع على كرة القدم الجزائرية.

وفي الأخير، تمنى رئيس الاتحادية وليد صادي. الذي أعلن نيّته في الترشح لعهدة جديدة على رأس أعلى هيئة كروية في البلاد، لأكاديمية “ورقلة” نجاحا مستداما يضمن تطورها وازدهارها.