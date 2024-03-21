صادي يصل لولاية عنابة لحضور مباراة أندورا و جنوب إفريقيا

حل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، مساء اليوم الخميس، بولاية عنابة تحسبا لحضوره مباراة أندورا أمام جنوب إفريقيا.

وهي المواجهة التي تعد مباراة الإفتتاح للدورة الدولية FIFA SERIES – ALGERIA 2024، التي سيحتضنها ملعب 19 ماي 56 بعنابة، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وكان في استقبال رئيس الفاف صادي، لدى حلوله بولاية عنابة شخصيات رسمية ومسؤولين محليين أبرزهم الوالي عبد القادر جلاوي.