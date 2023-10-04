صادي يضرب موعدا لرؤساء الأندية الاثنين القادم

ضرب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، موعدا لرؤساء الأندية المحترفة، يوم الاثنين المقبل.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني أمس الثلاثاء. بأنه قد تقرر على هامش أول اجتماع للمكتب الفيدرالي للرئيس الجديد، وليد صادي، عقد اجتماع مع رؤساء أندية النخبة.

كما أوضحت بأن هذا الاجتماع التنسيقي بين “الفاف” والرؤساء. سيتم تنظيمه الاثنين القادم الـ 9 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 10:00، بدالي براهيم.