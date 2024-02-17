صادي يطير إلى تونس للمشاركة في الجمعية العامة لاتحاد شمال إفريقيا

تنقل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، إلى تونس، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة لاتحاد شمال إفريقيا.

وحسب ما كشف عنه الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تنقل صادي، إلى تونس، مرفوقا بالسكرتير العام نذير بوزناد.

كما أوضح ذات المصدر، بأن رئيس “الفاف”، سيشارك في هذه الجمعية العامة التي سيتم خلالها تقييم نشاط الخاص بسنة 2023.

كما سيشارك رئيس الفاف، وليد صادي، خلال هذه الجمعية العامة، في تنصيب الرئيس الجديد لاتحاد شمال إفريقيا.