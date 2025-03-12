صادي يظفر بعضوية المكتب التنفيذي لـ “الكاف”

ترسّم اليوم الأربعاء، فوز رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) إلى سنة 2029.

وجاء التحاق صادي بالمكتب التنفيذي لأعلى هيئة كروية في القارة الإفريقية. على هامش فعاليات الجمعية العامة غير العادية للـ”كاف” التي جرت صبيحة اليوم الأربعاء بالقاهرة المصرية.

وإلى جانب صادي ممثلا عن منطقة شمال إفريقيا، فقد ضمن 5 أعضاء آخرين مقاعدهم في عضوية اللجنة التنفيذية للكاف. ويتعلق الأمر بكل من الكاميروني صامويل إيتو (منطقة الوسط).

بالإضافة إلى التنزاني والاس جون كاريا (منطقة الشرق والوسط). الليبيري مصطفى راجي (منطقة الغرب A)، والغاني كيرت أوكوراكو (منطقة الغرب B)، والكونغولية بيستين كازادي (مقعد المرأة).

وفي سياق متصل، تم خلال الجمعية العامة الاستثنائية، تزكية الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، رئيسا لعهدة جديدة، حيث وافقت الجمعية على إعادة انتخاب موتسيبي، رئيسا لـ “الكاف” في غياب منافس له.