صادي يعتذر من الجمهور الجزائري :”نعد بتصحيح الأخطاء”

جدد رئيس الفاف وليد صادي، اليوم الأربعاء، اعتذاره لعشاق المنتخب الوطني و الشعب الجزائري بعد الإقصاء المر من الكان.

وقال رئيس الفاف وليد صادي في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأربعاء “نجدد اعتذارنا لعشاق المنتخب وللشعب الجزائري، نعد بتصحيح أخطاء الماضي بهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكة، وتجديد أيام التألق والانتصارات للكرة للجزائرية”.

كما أضاف وليد صادي “المنتخب يحتاج تضافر جهود الجميع وأولهم جمهور الوفي دعما ومساندة كما عهدناكم دائما، دمتم أوفياء لمنتخبكم”.

وأردف صادي “نعد عشاق ومحبي المنتخب الوطني أن ما حدث هو بداية لتغيير جذري بل وثورة حقيقية على مستوى المنتخب الوطني”.

وختم خليفة الرئيس جهيد زفيزف “نعمل على تهيئة بيئة مثالية للعمل و البناء على هذا التعثر من أجل استعادة مكانتنا قاريا و دوليا”.

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