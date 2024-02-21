صادي يعزي الحكم الدولي السابق مسعود كوسة

تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بتعازيه إلى الحكم الدولي السابق، مسعود كوسة، في وفاة زوجته.

وجاء في بيان نشرته الاتحادية اليوم الأربعاء على “فيسبوك”: “بمزيد من الحزن والأسى تلقى السيد وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائي لكرة القدمنبأ زوجة الحكم الدولي السابق والعضو السابق في المكتب الفدرالي السيد مسعود كوسة.”

“وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي بأخلص التعازي. وعبارات المواساة والدعوات للسيد مسعود كوسة ولعائلته. داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيتدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.”

إنا لله وإنا إليه راجعون