صادي يعزي الدولي الجزائري الأسبق عبد الحفيظ بلعباس

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الأحد، رسالة تعزية، للاعب الدولي الأسبق عبد الحفيظ بلعباس.

وفي رسالة نشرها الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أبدى وليد صادي، تعازيه القلبية، لعبد الحفيظ بلعباس، في وفاة والدته.

كما عبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تضامنه الكبير مع الدولي الجزائري الأسبق، وكل عائلته في محنتهم هذه.

وفي ختام رسالته، تقدم رئيس “الفاف” وليد صادي، بالدعاء للمولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.