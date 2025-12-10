صادي يعزي رئيس فريق مستقبل الرويسات لعروسي

وجه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القد، وليد صادي، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية، لرئيس فريق مستقبل الرويسات محمد لعروسي.

وفي رسالة نشرها الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أبدى وليد صادي، تعازيه القلبية، لمحمد لعروس، في وفاة ابنه عبد المالك لعروسي.

كما أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تضامنه الكبير، مع عائلة الفقيد، وأسرة مستقبل الرويسات، اثر هذه الفاجعة الأليمة.

وفي ختام رسالته، دعى رئيس “الفاف” وليد صادي، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.