صادي يعزي في وفاة الرئيس الأسبق للجنة التحكيم بن غزال

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، رسالة تعزية، ومواساة، بعد تلقيه نبأء وفاة الحكم الدولي الأسبق عبد الكريم بن غزال.

ونشر الموقع الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، عبارات التعزية والتضامن التي وجهها صادي للأسرة الرياضية، وعائلة الفقيد، في هذه المناسبة الأليمة.

كما تم التذكير بالمشوار الرياضي للفقيد بن غزال، وأهم محطاته، حيث كان حكم دولي، ثم رئيس لجنة التحكيم بـ”الفاف”، ورئيس أسبق لرابطة قسنطينة الجهوية.

وفي الختام، وجّه رئيس “الفاف” وليد صادي، دعواته لله عزّ وجل، بأن بتغمد الفقيد عبد الكريم بن غزال، برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.