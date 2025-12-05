صادي يعزي في وفاة اللاعب الأسبق مراد طبال

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الجمعة، رسالة تعزية، اثر تلقيه نبأ وفاة اللاعب الأسبق مراد طبال.

ونشرت الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عبارات التعزية التي وجهها صادي، لكل الأسرة الرياضية، اثر هذا المصاب الجلل.

كما أبدى صادي، عن تضامنه الكبير مع عائلة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد مراد طبال، سبق له حمل ألوان عدة أندية جزائرية، أبرزها مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، شبيبة سكيكدة، وغريهم.