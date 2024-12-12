صادي يعزي في وفاة المدرب الجزائري يوسف بوزيدي

عزا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، الأسرة الرياضية، في وفاة المدرب يوسف بوزيدي.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، رسالة تعزسة، وجهها صادي، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، لعايلة الفقيد يوسف بوزيدي.

كما وجّه صادي، تعازيه أيضا لأسرة كرة القدم، في هذا المصاب الجلل، داعيا المولى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة.