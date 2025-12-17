صادي يعزي في وفاة حارس مرمى فريق مولودية العلمة لأقل من 20 عاما

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية ومواساة، إثر تلقيه نبأ وفاة حارس فريق مولودية العلمة لأقل من 20 عاما.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة وليد صادي، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، إثر هذه الفاجعة الأليمة.

كما أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من خلال رسالته، تضامنه الكبير، مع عبارات المواساة، لعائلة الفقيد، وأسرة فريق مولودية العلمة، إثر هذا المصاب الجلل.