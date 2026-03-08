صادي يعزي في وفاة حنصال

تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بتعازيه في وفاة الحكم الدولي السابق، محمد حنصال.

وجاء في تعزية صادي، التي نشرها الحساب الرسمي لـ”الفاف” على “فيسبوك” اليوم الأحد: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نبأ وفاة الحكم الدولي المونديالي السابق محمد حنصال.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي. بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد، وكل أسرة التحكيم الجزائرية. راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.”

“إنا لله وإنا إليه راجعون”