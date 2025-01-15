صادي يعزي في وفاة عم بوقرة

تقدّم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، بالتعازي في وفاة عم اللاعب الدولي السابق، ومدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة.

ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، تعزية الرئيس صادي.

وجاءت على النحو التالي: “ببالغ الحزن و الأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي، نبأ وفاة عم مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة”.

وأضاف البيان: “وبهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحادية باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى مجيد بوقرة وكل عائلة الفقيد، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة. سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.