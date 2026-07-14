صادي يعزي في وفاة والد المدرب أرزقي رمان

تقدّم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، بتعازيه في وفاة والد المدرب أرزقي رمان.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها الرسمي “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، بيان تعزية في وفاة والد المدرب السابق لمنتخب أقل من 17 سنة، أرزقي رمان.

وجاء في تعزية الاتحادية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي، نبأ وفاة والد المدرب أرزقي رمان

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى السيد أرزقي رمان وكل عائلة الفقيد. راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”

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