صادي يعزّي في وفاة مناصر مولودية الجزائر ويُعبّر عن تضامنه مع عائلات المصابين

عبّر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، عن بالغ تأثره وحزنه العميق إثر وفاة مناصر نادي مولودية الجزائر، يونس أمغوزي.

الذي فارق الحياة جراء الحادث الأليم الذي وقع خلال مباراة الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية، والتي جمعت “العميد” بنجم مقرة على ملعب 5 جويلية، اليوم السبت.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم صادي، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي وكامل أسرة كرة القدم الجزائرية، بتعازيه الخالصة ومشاعر مواساته الصادقة إلى عائلة الفقيد، وكذا إلى جماهير نادي مولودية الجزائر. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما لم يفوّت رئيس الاتحاد الفرصة ليرفع دعواته بالشفاء العاجل لكل المصابين في الحادث. متمنيًا لهم العودة السليمة إلى أهاليهم. ومؤكدًا أن الاتحاد الجزائري يقف إلى جانبهم في هذه الظروف المؤلمة.