صادي يعقد إجتماعا مع مديري المعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة ويسدي جملة من القرارات

عقد وزير الرياضة، وليد صادي، صبيحة اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع مديري المعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب والرياضة تحت الوصاية. بحضور كل من الأمين العام للوزارة، طيابي سليمان، المدير الفرعي للتكوين في مهن الرياضة، ساسي محمد.

وكان هذا اللقاء فرصة للتعارف المباشر ومناسبة للتأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية. في تطوير التكوين والارتقاء به إلى مستويات أفضل.

وكشف البيان أيضاً، أن الوزير صادي استهل الاجتماع بفتح المجال أمام المدراء لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم.

وأشاد بالدور الذي يلعبه كل مدير معهد وطني في النهوض بالقطاع. معتبرا أن تبادل الآراء والأفكار هو أساس النجاح الجماعي.

كما تطرق، وليد صادي، إلى دور الإحصاء الدقيق والاعتماد على الاستشراف كإحدى الركائز الأساسية لتحسين أداء القطاع. مؤكداً أن القرارات الصائبة لا يمكن اتخاذها إلا بناءً على معطيات دقيقة وواضحة عن الوضع الحالي.

لذلك، طالب وزير الرياضة بضرورة جمع كل البيانات المتعلقة بمنظومة التكوين الخاصة بالقطاع. بما يشمل عدد المتكونين، التخصصات المتوفرة والمرافق والتجهيزات المتاحة. مشيراً إلى أن هذه المعلومات ستساعد في رسم سياسات فعالة تستجيب للاحتياجات الحقيقية.

مع أهمية تنظيم لقاءات دورية تجمع مديري المعاهد مع المسؤولين المركزيين. موضحا بأن هذه اللقاءات تشكل فرصة لمراجعة الإنجازات وتقييم الأداء وتحديد الأولويات المستقبلية.

في ختام اللقاء، أكد وزير الرياضة على ضرورة تكوين جيل جديد من الإطارات يتمتع بالكفاءات والمهارات المطلوبة. من خلال مراجعة محتوى البرامج والمناهج البيداغوجية من أجل مطابقتها مع التطورات والتقنيات الحديثة. وفتح التكوين في مهن وتخصصات جديدة تتماشى مع تطورات قطاع الرياضة واحتياجاته.

خاصة “تسيير الهياكل الرياضية وتنظيم المنافسات” و”رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة” و”تكوين أعوان الملاعب”. كما عبر الوزير عن التزامه الشخصي بمتابعة كل الملفات والقضايا المطروحة لضمان تحسين جودة التكوين.

وفي سياق آخر، استقبل وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، رئيس الاتحاد الجزائري للأيكيدو ناصر رويبح.

وحسب بيان الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الوزير، وليد صادي، أشاد بالمسيرة المهنية النموذجية لضيفه، باعتباره أحد رواد هذا التخصص في الجزائر.

من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل تطوير وتوسيع نطاق ممارسة رياضة الأيكيدو. وهو ما أثمر بانتخابه رئيسا للكونفدرالية الإفريقية للأيكيدو التي سيكون مقرها بالجزائر.