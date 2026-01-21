صادي يعقد اجتماعًا تقييميًا مع رؤساء الرابطات الولائية العشر المستحدثة

عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تقييميًا هامًا مع رؤساء الرابطات الولائية العشر (10) المستحدثة. وذلك في إطار متابعة عملية إعادة هيكلة المنظومة الكروية الوطنية وتعزيز اللامركزية في تسيير كرة القدم القاعدية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص رئيس الفاف على تنظيمها، بهدف الوقوف على مدى تقدّم عمل الرابطات الجديدة. وتقييم الصعوبات التي واجهتها منذ انطلاق نشاطها، إضافة إلى الاستماع لانشغالات رؤسائها واقتراحاتهم الميدانية.

وخلال كلمته، شدّد وليد صادي على الدور المحوري للرابطات الولائية في تطوير كرة القدم على المستوى المحلي. معتبرًا أن استحداث هذه الرابطات يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقريب التسيير من الأندية. وتحسين التأطير الإداري والتقني، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الشبانية والتكوين القاعدي.

كما دعا رئيس الفاف إلى ضرورة الالتزام بالحوكمة الجيدة، الشفافية، واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. مؤكدًا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيواصل مرافقة هذه الرابطات وتقديم الدعم اللازم لها. سواء من الناحية الإدارية أو التنظيمية، لضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

من جهتهم، عبّر رؤساء الرابطات الولائية عن ارتياحهم لوتيرة العمل، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل مع الفاف من أجل ترقية كرة القدم المحلية، والمساهمة في بناء قاعدة صلبة تخدم مستقبل الكرة الجزائرية. وينتظر أن تسهم هذه الاجتماعات التقييمية في تصحيح المسار وتعزيز التنسيق، بما ينعكس إيجابًا على تسيير المنافسات المحلية وتطوير اللعبة في مختلف ولايات الوطن.