صادي يعلق على حادثة نادي نهضة بركان بمطار الجزائر

علّق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، على الأحداث التي صنعها نادي نهضة بركان المغربي، خلال نزوله بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وصرّح صادي، اليوم السبت: “تابعنا القضية ببالغ الأهمية ونتمنى أن تبقى المباراة في اطارها الرياضي”.

كما أضاف: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يتماشى دائما مع القوانين التي تنص عليها لوائح الفيفا والكاف”.

وتابع وليد صادي: “بالنسبة لنا هذا الملف طوي، ونتوقع أن تجرى المباراة غدا الأحد، في ظروف عادية إن شاء الله”.