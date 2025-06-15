صادي يعلن عن انجاز مدرسية كروية بولاية جيجل

كشف وزير الرياضة، وليد صادي، أمس السبت، خلال زيارته إلى ولاية جيجل، عن مشروع انجاز مدرسة لكرة القدم بالولاية.

وصرح الوزير صادي، خلال هذه الزيارة: “المواهب الشابة الموجودة على مستوى ولاية جيجل، خاصة في كرة القدم، منها من بلغت العالمية”.

كما أضاف: “لمسنا وجود مواهب بولاية جيجل، لذا قررنا اسداء تعليمات لمجموعة من الخبراء المختصين التابعين للاتحادية الجزائرية، لاستغلال هذه المواهب”.

وتابع وزير الرياضية، وليد صادي: “بحر الأسبوع القادم سيقوم بعض المهندسين، لاستكمال الاجراءات الإدارية، لبداية انجاز مدرسية كروية بولاية جيجل”.